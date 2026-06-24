Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.06.2026 21:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atılarak, ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti.

Erdoğan, iki ülkenin gelecek süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Emniyet teşkilatında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
22:22
Polonya Başbakanı Tusk'tan, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi "birlik" çağrısı
22:16
Tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 48 bin lira ceza
22:06
ABD Enerji Bakanı Wright: Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 20 milyon varil petrol geçti
21:45
Hatay'da 6 ürün tescillendi
21:41
Bakan Bolat: Tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 250 kilogram atık çıkardı
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 250 kilogram atık çıkardı
FOTO FOKUS
Milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN ile hedef tam isabet vuruldu
Milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN ile hedef tam isabet vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ