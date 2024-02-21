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Gündem
AA 21.02.2024 02:22

Avrupa Birliği Başkanlığı'na personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda çalıştırılmak üzere, sözlü ve yazılı sınavla 7 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.

Avrupa Birliği Başkanlığı'na personel alınacak

Başvurular 11-25 Mart tarihlerinde, e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapılacak.

Yazılı giriş sınavı, 21 Nisan saat 10.00'da Ankara'da yapılacak olup, sözlü giriş sınavının yer, gün ve saat bilgilerine e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek.

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