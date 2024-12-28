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TRT Haber 28.12.2024 00:12

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.

Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı İsmail Oğuz atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı, yerine Murat Ünal atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri Mehmet Kaya ve Hüseyin Öztürk görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı; Vergi Başmüfettişliğine İrfan Samsama, Vergi Müfettişliğine Eyyüp Baykara atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Mehmet Kaya atandı.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem Sezer, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Koç, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah Karaboyacı atandı. 

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