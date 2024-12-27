Çok Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.12.2024 21:38

8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi.

8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Aralık günü Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları AZAL’a ait yolcu uçağının kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye’den 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdiklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak” dedi.

"Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanındayız"

Bakan Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü’ye seferiyle hareket edeceğini belirterek yarından itibaren çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kazakistan: Aktau'da düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait uçakta 38 kişi öldü
Kazakistan: Aktau'da düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait uçakta 38 kişi öldü

Ne olmuştu?

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

İlk bilgilere göre uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.

Yolcuların ve mürettebatın 42'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan ve 3'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklandı.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Azerbaycan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık
Sıradaki Haber
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta dünya çapında ilgi görüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:37
Başıboş köpeğin çocuğa saldırı anı kamerada
20:59
Baas rejiminin "sivillerin bombalanması emrine" karşı gelen pilota onur hediyesi verildi
20:34
ABD: Azerbaycan uçağının Rusya tarafından düşürülmüş olabileceğine yönelik belirtiler var
20:02
Bakan Bolat: Cari işlemler açığımızda olağanüstü iyileşme sağladık
19:40
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta dünya çapında ilgi görüyoruz
19:27
Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi
Gazze... Tüm çaba bir lokma yemek için
Gazze... Tüm çaba bir lokma yemek için
FOTO FOKUS
Başıboş köpeğin çocuğa saldırı anı kamerada
Başıboş köpeğin çocuğa saldırı anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ