8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Aralık günü Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları AZAL’a ait yolcu uçağının kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye’den 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdiklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak” dedi.

"Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanındayız"

Bakan Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü’ye seferiyle hareket edeceğini belirterek yarından itibaren çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

İlk bilgilere göre uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.

Yolcuların ve mürettebatın 42'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan ve 3'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklandı.