Emine Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onursal başkanlığını yürüttüğüm TOGEMDER'in yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum" ifadesini kullandı.

Görüşmede, derneğin 2024 yılı faaliyetleri ve geleceğe yönelik projelerinin detaylı şekilde değerlendirildiğini vurgulayan Erdoğan, "Her bir üyemize emekleri için teşekkür ediyor, dayanışma ve işbirliğinin gücüne olan inancımızla çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.