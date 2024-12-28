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Gündem
TRT Haber 28.12.2024 00:10

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacak. Meteoroloji'den bazı iller için de hafta sonu kar yağışı uyarısı var. İşte detaylar...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ile Sivas ve Niğde çevreleri, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kesimleri ile Antalya, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur, bu bölgelerin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

9 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller: Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kütahya, Van...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Yağışların, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kesimleri ile Antalya, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek sıcaklık ise 9 derece.

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'da en düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek sıcaklık ise 7 derece.

Çok bulutlu, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklentisi var.

İzmir'de en düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek sıcaklık ise 10 derece. 

Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur bekleniyor.

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