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Gündem
AA 06.03.2025 03:25

Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldiğini açıkladı.

Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresinin 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2025 tarihleri arasındaki deprem aktivitesini gösteren video paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her 10 yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor. AFAD tarafından yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılıyor. Bu sayı, 6 Şubat asrın felaketinden bugüne kadar 110 bine yaklaştı."

 

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