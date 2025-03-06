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Gündem
AA 06.03.2025 00:48

"Yarısı Bizden Kampanyası" ile konutlar dönüşmeye devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlattığı "Yarısı Bizden Kampanyası" ile riskli konutların dönüşümü hızla tamamlanıyor.

"Yarısı Bizden Kampanyası" ile konutlar dönüşmeye devam ediyor

Bakanlığın "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında İstanbul'da riskli 15 bin ev ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyadan faydalanarak 4 katlı aile apartmanını yeniden inşa ettiren Bayrampaşalı ailenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yarısı Bizden Kampanyası" ile konutlar dönüşmeye devam ediyor

Ev sahibi Recep Moralı'nın "Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç gibi geldi" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Kira ve hibe desteğimizden yararlanarak yuvalarını dönüştüren ailelerimizin şu mutluluğu her şeye değer." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaşımında hak sahiplerinin görüşlerine de yer verildi.

 

Yarısı Bizden Desteği

İstanbul'da hayata geçirilen kampanya kapsamında vatandaşlar 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği alarak riskli yapılarının dönüşümünü başlatıyor.

İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Kampanyanın ikinci seçeneği olan alan bazlı site gibi büyük dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO inşaatı üstleniyor.

"Yarısı Bizden Kampanyası" ile konutlar dönüşmeye devam ediyor

700 bin liralık hibeden faydalanan vatandaşlar bu tutarı bina maliyetinden düşürüyor. Geri kalan tutar ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor.

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Kentsel Dönüşüm Konut Murat Kurum Emlak Konut
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