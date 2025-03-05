Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Pakistan'da dün askeri tesise yönelik düzenlenen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı.

Açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı, terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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