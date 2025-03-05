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Gündem
AA 05.03.2025 19:38

Bakan Bayraktar: Azerbaycan ile gönül bağlarını enerji bağlarıyla daha güçlü hale getiriyoruz

Bakan Bayraktar, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Bayraktar: Azerbaycan ile gönül bağlarını enerji bağlarıyla daha güçlü hale getiriyoruz
[Fotograf: AA]

Bakan Bayraktar, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, canlı bağlantıyla katıldığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni öncesinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hattın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembol projelerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar: Azerbaycan ile gönül bağlarını enerji bağlarıyla daha güçlü hale getiriyoruz

"Gönül bağlarını enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz"

Erdoğan ve Aliyev'in liderliğinde Türkiye ile Azerbaycan'ın hem Avrupa'nın hem de dünyanın arz güvenliğine katkı yapacak projelere devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor. İnşallah bugünkü projeyle Nahçıvan halkının tamamının doğal gaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanmış olacak. Sarsılmaz bu bağlarımızı, iki ülke arasındaki gönül bağlarını biz inşallah enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz. Sizlerin liderliğinde ve bize çizdiğiniz vizyon doğrultusunda bir sonraki projemiz inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik iletim hattı olacak, inşallah bunu da hep birlikte hayata geçirebiliriz. Ben tekrar sizlere şükranlarımı arz ediyor. Bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise "Bu proje hem Nahçıvan hem de Iğdır halkı için hizmet edecektir, bu bölgelerin kalkınması için büyük rol oynayacaktır." diye konuştu.

Bayraktar ve Şahbazov, boru hattının vanasını açarak ilk gaz akışını sağladı.

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Azerbaycan Doğal gaz Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol
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