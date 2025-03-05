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TRT Haber 05.03.2025 17:08

Iğdır-Nahçıvan Hattı'ndan gaz akışı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev''in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni bugün gerçekleştirildi.

Iğdır-Nahçıvan Hattı'ndan gaz akışı başladı

Yıllık 500 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hat, tamamlandığında 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye bölümü 85 kilometre uzunluğunda olan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, 25 Eylül 2023'te atmıştı.

Iğdır-Nahçıvan Hattı'ndan gaz akışı başladı

Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısı Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayacak hattın gaz akışını Erdoğan ve Aliyev bugün birlikte başlattı.

Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz
Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz

Böylece "Türk Kapısı" olarak nitelendirilen Nahçıvan'ın enerji arz güvenliği Türkiye ile sağlanacak.

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerjideki iş birliğini güçlendirecek

Azerbaycan, Nahçıvan'ın gaz arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile Aralık 2020'de Iğdır-Azerbaycan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşası konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı.

Proje çerçevesinde Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamı olarak Nahçıvan'a kadar 85 kilometrelik yeni boru hattı yapıldı.

Yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olan boru hattı faaliyete geçtiğinde Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamı karşılanacak.

Proje, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edeceği üçüncü doğal gaz boru hattı olacak.

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Azerbaycan Doğal gaz Iğdır İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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