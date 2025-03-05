Kurtulmuş: Terör belası artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, terörle mücadelede atılan adımlara vurgu yaptı. 'Terörsüz Türkiye' için atılan adımları olumlu karşıladığını sözlerine ekledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hepimiz aynı yöne evrileceğiz. Türkiye milli hedeflerine yönelmeye devam edecek. Dünyada barışı, adaleti ve esenliği sağlayacak irade koyuyoruz. Terörsüz Türkiye'nin oluşması noktasında atılan adımı olumlu görüyoruz. Hep beraber iyi niyetle, samimimyetle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin dağlarında, şehirlerinde sadece kardeşlik türküleri çalacak, birlik ve kardeşlik içinde aynı istikamete gideceğiz. Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır"