Asker uğurlama törenlerinde yaşanan manzaralar, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisleri'ni harekete geçirdi. Alınan karar gereği, askere gidecek kişiler belirlenen yasaklara uyacaklarına dair taahhütname imzalayacaklar.

Korana virüsünün yayılmaması için uyulması gereken kurallar hiçe sayıldı, sosyal mesafe unutuldu.

Asker uğurlama törenlerinde ortaya çıkan bu manzaralar İstanbul, Ankara, Hatay ve Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nı harekete geçirdi.

Hıfzıssıhha Meclisleri'nde alınan kararlar gereği, fiziki mesafe kurallarına uyulmayan asker uğurlamalarına yasak geldi. Asker adayları için de taahhütname hazırlandı.

Taahhütnamede 5 madde yer alıyor. Buna göre asker adayı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyacağını taahhüt edecek. Asker uğurlama töreni, eğlencesi ve araç konvoyu gibi toplu faaliyetleri yapmayacağı da taahhütnamede yer alıyor.

Yine alınan karar gereği, asker adayları bu kurallara aykırı hareket eden yakınlarını ve arkadaşlarını da uyarmak ve kolluk kuvvetlerine bildirmekle sorumlu olacak.

Aynı kararlar kapsamında, asker adaylarını otogardan uğurlamaya sadece birinci derece yakınları gidebilecek. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.