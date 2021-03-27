Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında yeni gruba geçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, " Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler" dedi.

Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2021

Aşı programında bazı risk gruplarına da geçildi.

Fahrettin Koca, "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine tanımlandı" açıklamasını yaptı.

Aşılananların sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu verilerine göre, aşılananların sayısı 14 bin 652'yi geçti. 2. doz aşı uygulananların sayısı ise 6 bin 435'in üzerinde.

En fazla aşılamanın yapıldığı il 2 milyon 278 binin üzerinde İstanbul oldu.