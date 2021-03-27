Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 30 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi, 1281 hasta belirlendi. 151 kişi vefat etti. 18 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1886 oldu, 18 bin 892 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.
Son Haberler
- 19:26
- 19:06
- 19:14
- 18:41
- 18:32
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz