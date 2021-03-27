Testleri tamamlanan ilk Milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı "AKINCI PT-3" ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı.

"AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun."

AKINCI TİHA gökyüzü ile buluştu

İlk Milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yaptı.

20 Ocak 2020'de 5 bin irtifa testini başarıyla geçti, 1 saat 6 dakika havada kaldı.

Testleri tamamlanan üçüncü prototipi ilk uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi.

Bu yıl içinde göreve başlaması hedefleniyor

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor.