Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşüm projesi hayata geçiyor.

Kanal İstanbul Projesi'nin imar planları onaylandı, askıya çıkarıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"İstanbul'un değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için planlarını onaylamış ve askıya çıkmış bulunuyoruz. Ve bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza Kanal İstanbul Projesi'ni kazandırmış olacağız."

Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık. Bu çerçevede adımlarımızı hızlı bir şekilde atarak Kanal İstanbul'u ülkemize, aziz şehrimize kazandıracağız. pic.twitter.com/ksMvqrBq4A — Murat KURUM (@murat_kurum) March 27, 2021

3 bin metrelik gürültü bariyeri

Bakan Kurum'un gündeminde daha önce Ümraniye'de hayata geçirilen "Gürültü Bariyeri" projesi de vardı.

Kurum bu projeyle ilgili de, "Çekmeköy’de Şile güzergahı üzerinde, Alemdağ’da nikah sarayı önünden başlamak üzere yaklaşık 3 bin metrelik bir gürültü bariyerini inşallah Çekmeköyümüze kazandırıyoruz" dedi.

Kurum, içerisinde gençlik merkezi ile yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu bir millet bahçesinin Çekmeköy'e kazandırılacağını da söyledi.

