Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde görev alan araştırmacılarla çalışan ilaç sektörü yöneticileriyle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılarda Fuat Oktay, Nobel İlaç, Vetal AŞ, Cinnagen İlaç, Turgut İlaç ile Abdi İbrahim İlaç'ın yönetici kadrolarıyla görüştü.
Toplantılarda, yerli aşı çalışmalarında, Faz-1 aşamasında olan firmaların geldiği son durum ve seri üretime yönelik kapasiteleri ile ihtiyaç duydukları alanlarda gereken desteğe ilişkin konular ele alındı.
Dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirilmişti.
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