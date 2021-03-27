Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılarda Fuat Oktay, Nobel İlaç, Vetal AŞ, Cinnagen İlaç, Turgut İlaç ile Abdi İbrahim İlaç'ın yönetici kadrolarıyla görüştü.

Toplantılarda, yerli aşı çalışmalarında, Faz-1 aşamasında olan firmaların geldiği son durum ve seri üretime yönelik kapasiteleri ile ihtiyaç duydukları alanlarda gereken desteğe ilişkin konular ele alındı.

Dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirilmişti.