ASELSAN’dan tarihi teslimat: 47 hava savunma sistemi envantere girdi

ASELSAN'ın botanik bahçesinde kendisi için dikilen ağaca can suyunu verdi. Yurt dışından gelen Türk mühendisler tarafından karşılandı. Savunma sanayiinin gücüne güç katacak Çelik Kubbe unsurları ile özel olarak hazırlanan alanı gezdi.

Ankara'nın yeni savunma üssü olacak Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

50 yıla atılan temeller müjdelendi

Gelecek 50 yıla atılan sağlam temeller tek tek müjdelendi.

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin önemli unsurları envantere girdi. Tören alanı, Bayraktar Akıncı TİHA'ya entegre edilen ASELFLİR-600 Milli Kamera Sistemi ile de anlık olarak görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Sistemlerin teslimat tutarı 460 milyon doları aştı

Hava savunma, radar ve elektronik harp teknolojisini içeren bu sistemler Çelik kubbenin önemli parçaları...

Bu teslimatla Türkiye'nin alçak, orta ve yüksek irtifadaki hava savunma katmanları tamamlandı. Sistemlerin teslimat tutarı 460 milyon doları aştı.

Kritik birçok sistem yerli ve milli olarak üretilecek

Açılışı yapılan 14 tesis ile ASELSAN'ın seri üretim kapasitesi yüzde 40 artacak. İleri malzeme teknolojilerinden optik görüntüleme sistemlerine kadar birçok ürün bu tesislerde yerli ve milli olarak üretilecek.