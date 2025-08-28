Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.08.2025 07:31

Son 3 günde, 2 milyon 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 847 Bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Bakan Yerlikaya, son 3 günde düzenlenen operasyonlarda; İstanbul ve Konya'da yaklaşık 2 milyon 350 bin uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Son 3 günde, 2 milyon 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un Zeytinburnu ve Sarıyer ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda, 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. 

Operasyonlarda, 2 şüpheli tutuklandı. 

Bakan Yerlikaya, son 3 günde İstanbul ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 milyon 350 bin uyuşturucu hapın da ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında "Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun" notunu düşerek, şunları kaydetti: 

 

"Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz"

"Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir". 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Tarihi komisyon 7. kez toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:59
Avrupa Birliği kayıtlardaki en kötü yangın sezonuyla karşı karşıya
08:45
Şekerde 2025-2026 dönemi kotaları belirlendi
06:55
Güney Kore sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklıyor
08:20
İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını
06:47
Google, küçük ekip yöneten yöneticilerin yüzde 35’ini işten çıkardı
06:47
ChatGPT için ebeveyn denetimi geliyor: OpenAI, intihar davası sonrası harekete geçti
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ