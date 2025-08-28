Son 3 günde, 2 milyon 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un Zeytinburnu ve Sarıyer ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda, 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi.

Operasyonlarda, 2 şüpheli tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, son 3 günde İstanbul ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 milyon 350 bin uyuşturucu hapın da ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında "Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun" notunu düşerek, şunları kaydetti:

"Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz"

"Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir".