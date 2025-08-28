Savunma sanayiinde tarihi gün: Kritik eşik aşıldı

Türkiye geride bıraktığımız gün attığı üç adımla sadece milli savunma sanayiinde tarihi bir ana tanıklık etmedi aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerini çok daha üst seviyelere çıkaracak yeni dönemi de başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törende Çelik Kubbe bileşenleri bugüne kadar hiç olmadığı kadar toplu bir şekilde ele alındı. ASELSAN’ın 14 yeni tesisi açıldı. Ayrıca, Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı.

Tören kapsamında yaklaşık 460 milyon dolar değerinde, 47 araçtan oluşan sistemler orduya teslim edildi.

Envantere eklenen 1 adet SİPER uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında dönüm noktası oldu. Öte yandan 3 adet HİSAR-O orta menzilli hava savunma sistemi ve buna bağlı 21 araç da törenle birlikte göreve başladı.

Çelik Kubbe birleşenlerinden KORKUT hava savunma sistemi, 7 adet PUHU ve 2 adet REDET elektronik harp sistemi de dün itibariyle envantere girdi.

[Çelik Kubbe'nin çok sayıda unsuru ilk kez toplu bir törenle teslim edildi. Foto: AA]

Tek seferde teslim edilen en büyük paket

Savunma Sanayii Uzmanı Yusuf Akbaba, törenle birlikte Türkiye’nin savunma sanayii alanında tek seferki en büyük teslimatının gerçekleştiği bilgisini paylaşıyor.

Ankara’nın aslında bir gövde gösterisi yaptığını ve bunun da son dönemlerde yakın çevremizde yaşanan olaylardan bağımsız olmadığının altını çiziyor. “Dünkü tören bahsettiğimiz olayların ana aktörü olan malum ülkeye bir mesaj taşıyor. Türkiye elinde ne tür kabiliyetler olduğunu kısmen de olsa tüm dünyaya göstermek istedi.” diyor.

“Türkiye’nin farklı noktalarında bu sistemleri göreceğiz”

Teslim edilen sistemleri değerlendirirken önce HİSAR hava savunma sisteminin üretim kapasitesinin çok artığına vurgu yapıyor Akbaba.

Haliyle eldeki sistem sayısının giderek artacağını ve yakın gelecekte Türkiye’nin farklı bölgelerinde HİSAR sistemlerini göreceğimizi sözlerine ekliyor.

Siper’de Blok 1 için teslimatların başladığını, bu sene içerisinde Blok-2’nin test videosunu izleyebileceğimize de aktarıyor Akbaba. İlgili üretim tesislerinde her şey hazır olduktan bir ya da iki sene sonra Siper için de HİSAR’da olduğu gibi çoklu teslimatlar görebileceğimize değiniyor.

[Envantere eklenen sistemler kritik noktaların korunmasında önemli görevler üstlenecek. Foto: AA]

Seri üretim için kritik eşik aşıldı

Türk savunma sanayiinde son yılların en önemli meselelerinden birinin ‘seri üretim-hızlı teslimat’ olduğu konusunda neredeyse herkes hemfikir. Bu beklenti sadece hava savunma sistemlerinde geçerli değil. İnsansız sistemler, elektronik harp, uzun menzilli balistik füzeler ve benzer unsurlar için de ‘seri üretim’ anahtar kelime.

Yusuf Akbaba, yeni açılan 14 yeni tesise ve Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelinin atılmasına da ayrı bir parantez açıyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören konuşmasında sıkça ‘seri üretim’ vurgusu yapması elbette boşuna değil.

ASELSAN yıllar içinde hem teslim ettiği sistem sayısını artırdı hem de daha fazlasını üretebilmek için imzalar attı. ROKETSAN özellikle hava savunma sistemlerinin üretildiği fabrikalarda kapasite artışına gitti. Teslimatlar da doğal olarak hızlandı. Türk savunma sanayii ekosistemindeki tüm ana aktörler için benzer bir yol haritası çizildi. Bundan sonra üretimin hızlı ve seri olarak devam etmesi isteniyor.

Dünkü törenle birlikte bir kez daha gördük ki Türkiye milli imkanlarla çok katmanlı bir hava savunma şemsiyesi kurdu. Ancak meselenin bir de uydu boyutu var. Uydu tabanlı destekli sistemlerle düşman füzelerini engelleyebilme meselesini çok kritik. Türkiye bu konuda da kolları sıvadı ve çalışmalara devam ediyor.

Günün sonunda Türkiye savunma sanayiinde yeni tesisler inşa ediyor, firmalara daha çok sipariş veriliyor ve daha hızlı teslimat için imkanlar zorlanıyor. Umarım her şey planlandığı gibi ilerler ve önümüzdeki yıllarda bu adımların meyvelerini görebiliriz.”