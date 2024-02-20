Arnavutluk Başbakanı Rama, Ankara'da

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rama, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rama, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Rama, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Rama, deftere şunları yazdı:

"Adında, modern Türk devletinin köklerini bulduğumuz ve mirasında, Türk toplumunun kimliğini renklendiren büyük lideri hatırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kalıcı varlığı, günümüzde bile eşine rastlanması zor bir kapsayıcılığı, barışı ve ilerlemeyi gösteriyor. Zekası, onun, kadınların özgürleşmesinin önemini fark etmesine yol açtı. Milletine olan sevgisi, onu, ilerlemeyi, okuryazarlığı sahiplenmeye ve gelişme tutkusu ile değerli vizyonunu kanıtlayan ekonomik reformları desteklemeye yöneltti. Burada, Atatürk'ün ebedi istirahatgahının kutsal mekanında, onun sevgi ve barış gibi beklenmedik yollarla başarılan modern Türkiye vizyonunu kutluyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'de ilk toplantı

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Rama'nın riyasetlerinde icra edilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

NATO müttefiki Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.