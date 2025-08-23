Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.08.2025 08:03

Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 119 bin 500 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildiğini, olayla 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kentte 5 ayrı adreste sahte ve kaçak alkol üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildiğini kaydetti.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkolün ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında ayrıca, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Antalya Valisi'ne tebriklerini iletti.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Antalya Sahte Alkol
Sıradaki Haber
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:59
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
07:02
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
06:56
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
06:34
Tarihi komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
06:19
Sıfır Atık Vakfı ile TÜİK arasında işbirliği protokolü
06:17
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ