Tarihi komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek

Terörsüz Türkiye sürecinde en kilit adreslerden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai devam ediyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, altıncı toplantısını 27 Ağustos'ta, yedinci toplantısını 28 Ağustos'ta yapacak.

TBMM'de kurulan komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çarşamba günü 6'ncı kez toplanacak. Toplantıda önceki dönem Meclis başkanları dinlenecek. 11 eski Meclis başkanı süreci değerlendirecek.

Perşembe günü yapılacak bir diğer oturumda ise Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek. Hukukçular da Meclis'te sunum yapacak. Dünya örnekleri ele alınacak. Yasal düzenlemeler için neler yapılacağı değerlendirilecek.

Tarihi komisyon, bugüne kadar 5 önemli toplantı gerçekleştirdi. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır, Cumartesi ve Barış Anneleri komisyonda dinlendi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.