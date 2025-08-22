Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA-TRT Haber 22.08.2025 23:20

TCG Anadolu 350 gençle Çanakkale'den İstanbul’a yol alıyor

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla TCG Anadolu gemisi, 350 gencin katılımıyla Çanakkale’den İstanbul’a gidecek.

TCG Anadolu 350 gençle Çanakkale'den İstanbul’a yol alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) açıklamasına göre, Milli Savunma Bakanlığı ile GSB tarafından hazırlanan program kapsamında, alanlarında üstün başarı gösteren 350 genç, "Zafer Yolculuğu"na çıkacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yolculukta gençlere eşlik edecek.

Milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayisi alanında ilham vermek amacıyla organize edilecek yolculuk, 23 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.

Çanakkale Gelibolu Feribot İskelesi'nden hareket edecek TCG Anadolu, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu’nda resmi bir törenle karşılanacak.

Gemide üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri, TEKNOFEST yarışmalarında derece almış gençler yer alacak.

 

Yolculuk öncesinde GSB Eceabat Gençlik Kampı'nda konaklayan gençler, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek. 8 saat sürecek "TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" boyunca gemi gençlere tanıtılacak, Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferans verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, 1071 Malazgirt Zaferi’ni ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gururla kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu’yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile istiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, Zafer Haftası'nı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile özel bir program hazırladık. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu gemisiyle gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayisi alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e teşekkür ediyoruz."

"TCG Anadolu’muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımında, "TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Millî Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu’nda… Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu’muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Millî imkânlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir. TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Millî Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum."

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Osman Aşkın Bak Recep Tayyip Erdoğan TCG Anadolu
Sıradaki Haber
DMM, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ile ilgili iddiaları yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:16
Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail, Gazze’de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktı
23:11
ABD'nin New York eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi öldü
23:12
Putin: Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum
22:19
UAEA: Dün sabah Çernobil'de uçaksavar kaynaklı çok sayıda patlama sesi duyuldu
21:58
Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK, yeni yetenekleriyle test edildi
21:58
BM uzmanları: Gazze'de kıtlık daha da artacak
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ