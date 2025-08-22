TCG Anadolu 350 gençle Çanakkale'den İstanbul’a yol alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) açıklamasına göre, Milli Savunma Bakanlığı ile GSB tarafından hazırlanan program kapsamında, alanlarında üstün başarı gösteren 350 genç, "Zafer Yolculuğu"na çıkacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yolculukta gençlere eşlik edecek.

Milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayisi alanında ilham vermek amacıyla organize edilecek yolculuk, 23 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.

Çanakkale Gelibolu Feribot İskelesi'nden hareket edecek TCG Anadolu, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu’nda resmi bir törenle karşılanacak.

Gemide üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri, TEKNOFEST yarışmalarında derece almış gençler yer alacak.

Milli gururumuz TCG Anadolu, Malazgirt Zaferi’nin 954. yılında Çanakkale’den İstanbul’a yol alıyor.????????



Ümidimiz ve istikbâlimiz gençlerimizle, Millî Savunma Bakanlığı’mız iş birliğiyle “Zafer Yolculuğu” başlıyor.#MaviVatanYolculuğu pic.twitter.com/ckMnhfAe16 — Gençlik ve Spor Bakanlığı ???????? (@gencliksporbak) August 22, 2025

Yolculuk öncesinde GSB Eceabat Gençlik Kampı'nda konaklayan gençler, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek. 8 saat sürecek "TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" boyunca gemi gençlere tanıtılacak, Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferans verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, 1071 Malazgirt Zaferi’ni ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gururla kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu’yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile istiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, Zafer Haftası'nı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile özel bir program hazırladık. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu gemisiyle gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayisi alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e teşekkür ediyoruz."

"TCG Anadolu’muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımında, "TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Millî Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu’nda…



Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü… pic.twitter.com/r15IbTm90B — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 22, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu’nda… Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu’muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Millî imkânlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir. TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Millî Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum."