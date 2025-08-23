Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.08.2025 06:35

Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda

Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranı için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na çevrildi. Kurulun kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci 19 Ağustos'ta sona erdi.

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Memur-Sen'in, Kurul'a başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.

11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.
 

ETİKETLER
Memur
Sıradaki Haber
Tarihi komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:02
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
06:34
Tarihi komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
06:19
Sıfır Atık Vakfı ile TÜİK arasında işbirliği protokolü
06:17
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
05:49
Gazze'nin bebekleri açlıktan ölüyor
04:18
İşgalci İsrail Filistinlilerin ağaçlarına da göz dikti
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ