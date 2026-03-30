Gündem
İHA 30.03.2026 08:36

Antalya Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Başdanışman Cem Oğuz evinde gözaltına alındı.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları kapsamında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Başdanışmanı Cem Oğuz ile belediye çalışanı Buse K. evlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Cem Oğuz ile Buse K.'nın, işlemlerinin devamı için İstanbul'a nakledileceği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce de bazı isimler hakkında adli işlemler uygulanmıştı. Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın G. ile Özer U., İstanbul'da tamamlanan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Bu tutuklamaların ardından 29 Mart Pazar günü belediyenin Özel Kalem biriminde görevli Yasin Y. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait şirketlerde arama
09:57
JPMorgan uyardı: Asya'da petrol tükeniyor, sırada Avrupa ve ABD var
09:52
Altın fiyatları ne olacak?
09:53
Bakan Uraloğlu: Doğayla uyumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarını güçlendiriyoruz
09:54
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 polis şehit, 16 polis yaralı
09:44
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Sıfır Atık Günü, atık krizinin önlenmesine yönelik çabaları güçlendiriyor
09:31
12 ton çikolatalı gofret çalındı
Gediz Nehri taştı: Tarım arazileri ve bağlar sular altında kaldı
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
