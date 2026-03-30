Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait şirketlerde arama

CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Özkan Yalım da var. Yalım, ilişkisi olduğu iddia edilen kadın belediye personeliyle beraber kaldıkları otelde gözaltına alınmıştı. Özkan Yalım'ın, bu kişiyi yüksek maaşlı kadro ile belediyede işe başlattığı öne sürülmüştü. Söz konusu personelin belediyede fiilen görev yapmadığı ifade ediliyor.

Soruşturmaya MASAK raporu yön verdi

Soruşturma kapsamında ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, muhasebe müdürü Hüseyin Yaman, özel kalem Müdürü Hakan Doğukan Kurnaz ve makam şoförü Murat Altınkaya da gözaltında.

Şikayetçi ve tanık ifadeleri ile MASAK raporu ve HTS kayıtlarının yön verdiği soruşturmada, şüphelilerin birbiriyle bağlantılarına dikkat çekiliyor. Savcılığın soruşturmaya ilişkin paylaştığı bilgilerde Yalım'ın, gayrimeşru şekilde elde ettiği malları şoförünün üzerine devrettiği iddiasına yer verildi. Bağış adı altında toplanan paraları ise zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.

Belediye başkan yardımcılarının ise Uşakspor üzerinden para topladıkları öne sürülüyor. Yine yardım ve bağış adı altında toplanan paranın şahsi hesaplara aktarıldığı da iddialar arasında.

13 şüpheli adliyeye sevk edilecek

Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'da ifade veriyor. 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilecek.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Özkan Yalım'a ait 4 şirkete baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki Yalım'a ait otel, restoran, disko ve bara, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen baskında, 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.