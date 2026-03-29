Bakan Kurum: Gıda israfı sadece bugünü değil, yarını da tüketir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Azalt, paylaş, dönüştür. Gıda israfı sadece bugünü değil, yarını da tüketir. Çöpe giden her gıda bir çocuğun sofrasından çalıyor, boşa harcanan her damla su bir gölü kurutuyor. Türkiye, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık Hareketiyle bu döngüyü kırmakta kararlı. Çünkü daha adil bir dünya, sıfır atık ile mümkün."