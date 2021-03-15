Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Osman Baktır ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Baktır, terör örgütü üyesi olmadığını, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Örgütün sözde sorumluları tarafından ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Baktır, bu aramaların örgütsel amaç doğrultusunda olmadığını savundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Baktır'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.