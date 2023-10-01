Ankara'daki bombalı saldırıya siyasilerden kınama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili, "Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen terör saldırısında yaralanan polislere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Terörün her türlüsüyle etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Terör saldırıları amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Terörün her türlüsüyle etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör saldırısını lanetleyerek, yaralı güvenlik görevlilerine acil şifalar diledi.

Akif Çağatay Kılıç, "Terör saldırıları amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Terörün her türlüsüyle etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan: Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Fidan, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını lanetledi.

Paylaşımda, "Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak olamayacaktır. Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah Emniyet Genel Müdürlüğünü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.

Hain eylemin failleri olan iki teröristten birinin kendisini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"TBMM'nin yeni yasama yılının açılış gününde teröristlerin alçak ve kanlı teşebbüsleri çok şükür berhava edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaralanan kahraman polislerimize acil şifa temennilerimle birlikte, Türk polis teşkilatına, aziz milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."