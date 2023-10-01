Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2023 11:40

İletişim Başkanı Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarına, bakanlığa ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Altun, şunları kaydetti:

"Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz ve devletimiz hain güçlere fırsat vermeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:02
Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
13:03
Yeni yasama yılı başlıyor
12:50
İspanya'da eğlence mekanında çıkan yangında 6 kişi öldü
12:47
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda aksayan seferler normale döndü
12:44
Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili provokatif paylaşımlara itibar edilmemeli
12:42
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı
Diyarbakır'daki Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nın doğu surlarının temeli ortaya çıkarılacak
Diyarbakır'daki Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nın doğu surlarının temeli ortaya çıkarılacak
FOTO FOKUS
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ