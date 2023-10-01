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Gündem
TRT Haber 01.10.2023 11:28

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz ve devletimiz hain güçlere fırsat vermeyecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz ve devletimiz hain güçlere fırsat vermeyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Kurtulmuş, "Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" dedi.

Numan Kurtulmuş açıklamasında geçmiş olsun dileklerini iletti.

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