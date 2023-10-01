TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz ve devletimiz hain güçlere fırsat vermeyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, "Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" dedi.

Numan Kurtulmuş açıklamasında geçmiş olsun dileklerini iletti.