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Gündem
TRT Haber 01.10.2023 09:17

Meclis yoğun gündemle açılacak

TBMM, bugün çalışmalarına başlayacak. Açılır açılmaz da yoğun çalışma temposuna girecek. Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeden, tezkerelere kadar birçok önemli başlık için mesai yapılacak.

Meclis yoğun gündemle açılacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'den itibaren önemli yasaları gündemine alacak. Ekonomi alanında adımlar atılacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesinin kısa sürede Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması da yakında Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeler arasında yer alıyor.

Fezlekeler görüşülecek

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke için de süreç işliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'nun hakkındaki fezlekenin kısa süre içinde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.

Meclis bugün açılıyor
Meclis bugün açılıyor

Yeni sivil anayasa çalışmaları

Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri de yeni ve sivil anayasa olacak.

AK Parti, Meclis açıldıktan sonra siyasi partileri ziyaret edecek. Muhalefetin görüş ve önerileri alınacak. Siyasi parti temsilcilerinden oluşan anayasa uzlaşma komisyonunun kurulması da gündemde. Bu durumda müzakereler, uzlaşılabilecek maddeler üzerinden yürütülecek. Geçmiş yıllarda yapılan anayasa değişikliği çalışmaları da bu mesaiye ışık tutacak.

Türk askerine sınır ötesi görev izni veren tezkereler de Meclis'te oylanacak. Türk askerinin faaliyetleri, Orta Doğu'dan Afrika'ya birçok bölgede devam edecek.

Bütçe maratonu başlayacak

2024 yılı bütçe mesaisi de ekimde başlayacak. Bütçe teklifi 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak. Kasımda komisyon görüşmeleri başlayacak. Yıl sonuna kadar da bütçe maratonu tamamlanacak.

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