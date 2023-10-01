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TRT Haber 01.10.2023 01:44

Yerel seçim 31 Mart'ta yapılacak: Adres değişikliği süreci başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre Mahalli ve İdareler Seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak. Adresleri değişen seçmenlerin, yerel seçimler için adres güncelleme süreci başladı.

Yerel seçim 31 Mart'ta yapılacak: Adres değişikliği süreci başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; Mahalli ve İdareler Seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulunca 31 Mart Yerel Seçimleri için adres değişikliği ve seçmen listelerinin güncellenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurul kararına göre seçmenler, bugünden itibaren Ocak ayında ilan edilecek seçim takvimindeki askı süresinin başlangıcına kadar adres değişikliği yapılabilecek.

Seçmenlerin adres beyan formu ile kendilerine ait elektrik, su, doğal gaz, telefon faturaları ya da noter onaylı kira sözleşmesi ile nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Depremzedelerden belge istenmeyecek

6 Şubat depremlerinden etkilenenler ise herhangi bir belge aranmaksızın nüfus idarelerine başvuru yapabilecek.

Yeni adreslerin seçmen kütüğünde de güncellenmesi gerekiyor.

Öğrenim gördüğü yerlerde oy kullanmak isteyen öğrenciler de, öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden aldıkları belgelerle nüfus müdürlüklerine başvuracaklar.

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