Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.09.2023 20:13

Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi.

Buna göre Erkan Özoral, Bratislava Büyükelçiliği; Burhan Köroğlu, Nuakşot Büyükelçiliği; Ahmet Demirok, Aşkabat Büyükelçiliği; Cem Işık, Minsk Büyükelçiliği; Emrullah İşler, Riyad Büyükelçiliği; Can İncesu, Librevil Büyükelçiliği; Tunca Özçuhadar, Montevideo Büyükelçiliği; Mehmet Küçüksakallı, Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.

ETİKETLER
Hakan Fidan
Sıradaki Haber
ABD'deki Ermeni provokasyonunu Washington Büyükelçisi Mercan anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:35
Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu
21:26
SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu
21:04
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ve Azerbaycan heyetlerine saldırı girişimini kınadı
21:02
Kosova polisi ile KFOR, ülkenin kuzeyinde güvenliği sağlıyor
21:25
Çatalca’da domuz nöbetinde yanlışlıkla arkadaşını vurdu
21:35
Los Angeles Ateşesi Demirezen: Fikir özgürlüğüne karşı provakasyon yaptılar
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu
SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ