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TRT Haber 01.10.2023 00:00

Meclis bugün açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açılıyor...Genel Kurul saat 14:00'te açılacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis kürsüsünden önemli mesajlar verecek. Yeni dönemde Meclis, bütçe başta olmak üzere, milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok sayıda yasal düzenleme için de mesai yapacak.

Meclis bugün açılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtında yapılacak. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri hazır bulunacak.

Genel Kurul saat 14:00'te açılacak. Meclis Başkanı'nın hitabının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkacak.

Cumhurbaşkanının açılış konuşmasında yeni anayasa, ekonomi ve yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor..

Meclis'in geleneksel hale gelen resepsiyonu da akşam gerçekleştirilecek. Resepsiyona siyasi parti liderleri ve milletvekilleri ile çok sayıda isim davet edildi..

Meclis'in bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil bir anayasa 

Yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak. emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. Meclis'in bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil anayasa olacak...

İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak...
Aile Bankasından gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek.

Başörtüsüne anayasal güvence

Başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin düzenleme ile yeni ve Sivil Anayasa için de ayrı bir çalışma takvimi belirlenecek. Ak Parti ve MHP, Anayasanın Meclis'ten uzlaşmayla çıkması için muhalefetin desteğini isteyecek.

6'ya yükselen siyasi parti grubu nedeniyle bazı günler Meclis'te ziyaretçi sayısı 15 bini geçiyor.

Bu nedenle yeni dönemde Meclis ve çevresi bin 167 kamera ile gece gündüz izlenirken güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
 

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