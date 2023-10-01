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TRT Haber 01.10.2023 11:14

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terör saldırısını lanetliyorum. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini ifade ederek, "Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Tunç yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir.

Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

 

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