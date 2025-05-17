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TRT Haber 17.05.2025 09:46

Ankara'da insan sağlığını tehdit eden 40 ton ürünün satışı engellendi

Başkent Ankara'daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucu; tüketici sağlığını tehlikeye düşüren içeriğe sahip 40 ton ürünün satışı engellendi.

Ankara'da insan sağlığını tehdit eden 40 ton ürünün satışı engellendi

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelikleri olduğuna dikkati çekti.

Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, denetimlerde, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar ile taklit ve tağşiş hususlarının araştırıldığını, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini aktardı.

Ankara'da insan sağlığını tehdit eden 40 ton ürünün satışı engellendi

39 işletmede; insan sağlığını tehdit eden içeriğe sahip 40 ton ürünün satışı engellendi

Yumaklı, denetimlerle tüketicilerin güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken, kurallara uyan işletmelerin de yanında yer aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi. Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 40 yasal işlem uygulandı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Ankara Denetim Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı
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