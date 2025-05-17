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TRT Haber 17.05.2025 08:56

10 ilde organize suç örgütlerine operasyonlarda 142 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 142 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 86'sının tutuklandığını bildirdi.

10 ilde organize suç örgütlerine operasyonlarda 142 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik 2 haftadır süren operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu 142 şüphelinin yakalandığını, 86'sının tutuklandığını, 44'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahlı tehdit, cinayet, tefecilik, uyuşturucu madde ticareti, mala zarar verme ve hakaret suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonlar sonucu; 48 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 adet kumar makinesi ele geçirildiği bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." İfadelerini kullandı.

Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlerini ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

 

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