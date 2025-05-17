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Gündem
TRT Haber 17.05.2025 03:55

22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak

Türkiye’de finansal bilinç artırılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, Türkiye'de 22 Mayıs, "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak. Bu özel gün kapsamında geniş çaplı bilgilendirme faaliyetleri düzenlenerek, vatandaşların finansal farkındalığı artırılacak.

22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, 22 Mayıs artık her yıl "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak.

Genelgede, finansal okuryazarlığın hem bireylerin bütçelerini yönetmeleri açısından hem de ülke ekonomisinin istikrarı için stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, okul öncesinden başlayarak farklı hedef kitlelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek ve dijitalleşen finansal ürünlere yönelik farkındalık artırılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerle, yatırımcıların bilinçli tercihler yapması ve finansal risklere karşı korunmaları amaçlanıyor. 

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Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan
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