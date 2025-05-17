22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, 22 Mayıs artık her yıl "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak.

Genelgede, finansal okuryazarlığın hem bireylerin bütçelerini yönetmeleri açısından hem de ülke ekonomisinin istikrarı için stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, okul öncesinden başlayarak farklı hedef kitlelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek ve dijitalleşen finansal ürünlere yönelik farkındalık artırılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerle, yatırımcıların bilinçli tercihler yapması ve finansal risklere karşı korunmaları amaçlanıyor.