İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hazırladığı karikatür serisine sert tepki gösterdi.

Kültürümüze ve dinimize yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını ifade eden Altun, "Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça hazırlanan sözde karikatür serisini en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Altun açıklamasında ayrıca, Avrupa ülkelerine seslenerek "Aklı başında tüm Avrupalı dostları bu tür ilkel kültürel ırkçılığa ve medeniyetsiz söylemlere karşı mücadeleye çağrıyoruz" dedi.

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.