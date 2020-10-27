Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarıyla ilgili alınan kararları açıkladı.

Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının bu süreçte istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği açıklandı.

Bakanlık ayrıca, mazeret izinleri hariç yıllık izinlerin durdurulduğunu açıkladı. Emekli olmak isteyenler için ise, yaş haddi ve malulen hariç emeklilik işlemi tesis edilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.