Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sağlık personelinin istifa talebi kabul edilmeyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin istifa talebinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca mazeret izinleri hariç yıllık izinler durduruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarıyla ilgili alınan kararları açıkladı.
Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının bu süreçte istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği açıklandı.
Bakanlık ayrıca, mazeret izinleri hariç yıllık izinlerin durdurulduğunu açıkladı. Emekli olmak isteyenler için ise, yaş haddi ve malulen hariç emeklilik işlemi tesis edilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2020
Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderdi. Genelgeye göre salgın sürecinde sağlık personelinin istifa talebi kabul edilmeyecek.https://t.co/mSx8r7abuv pic.twitter.com/4v0T2Fw7lq
Etiketler: Son Dakika Sağlık BakanlığıSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 19:31
Son Haberler
- 19:41
- 19:07
- 18:59
- 18:28
- 18:51
Sıradaki Haber
Son 24 saatte 2 bin 209 yeni hasta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz