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Son 24 saatte 2 bin 209 yeni hasta
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 209 yeni hasta tespit edildi, 76 kişi vefat etti. 1511 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Fahrettin KocaSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 19:07
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