AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti grup başkanvekilleri, ortak bildiriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını kınadı.

4 siyasi partiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle halklar ve inanç toplulukları arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler."