Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü.

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin konularla ilgili açıklama yaptı.

Macron'un İslam karşıtlığı tavrına tepki gösteren Çelik, "Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir" açıklamasını yaptı.

Çelik'in konuşmalarından satır başları şöyle:

Kim demokrasiden bahsediyorsa Diyarbakır annelerinin yanında olmalı.

Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur.

"Ermenistan işgalcidir"

Ermenistan'ın diplomasi istemediği bir kez daha görüldü. Bizim açımızdan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgidir. Şu ana kadar 63 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanımız her fırsatta Sayın Aliyev ile görüşerek bilgi alıyor.

Burada soruna çözüm bulmak isteyenlerin Ermenistan'ı işgalden vazgeçirmesi gerekir. Ermenistan işgalcidir. Azerbaycan vatan savunması yürütüyor, biz de onların yanındayız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan'a verilen silahları görmezden gelenlerin Azerbaycan'ın vatan savunmasına leke sürmek için ne tür kara propagandalar yaptıklarını gördük.https://t.co/quDzfzKyJ8 pic.twitter.com/0fG32UU8xr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2020

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından yeni bir dönem açılmıştır. Ersin Tatar'ın gerçeklere dayalı çözüm çağrıları önemlidir.

Türkiye hukuki temelli haklı tezleri savunmaktadır. Her zaman müzakerelere açık bir devletiz. Türkiye masadan kaçan taraf değildir. İstikararı bozan taraf Yunanistan olduğu için herhangi bir fiili duruma müsade edilmeyecektir.

KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış oldu

Müzakereyi bir istismar aracı olarak kullanıp sahada fiili durum yaratma peşinde koşanlar varsa Türkiye'nin buradaki kararlılığı esastır

Yunanistan eğer sahada fiili durum yaratmak gibi bir tutumdan vazgeçerse müzakere kapısı her zaman açıktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye hukuki temelli haklı tezleri savunmaktadır. Her zaman müzakerelere açık bir devletiz. Türkiye masadan kaçan taraf değildir. İstikrarı bozan taraf Yunanistan olduğu için bir fiili duruma müsaade edilmeyecektir.https://t.co/quDzfzKyJ8 pic.twitter.com/rWXEWoU7gb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2020

Macron'un İslam karşıtlığı tavrı

Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir

İslam'ı terörle yan yana kullanan bir metni, yasa adı altında Bakanlar Kurulundan geçireceğini söylemesi büyük bir basiretsizliktir