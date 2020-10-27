Ermenistan, savaş suçu işlemeye devam ediyor. İnsani ateşkese rağmen Ermenistan ordusu, Azerbaycan topraklarına ve sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği füzeli saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sivillere saldırısını en sert şekilde kınadıklarını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Ermenistan’ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan’ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ermenistan’ın, dün (26 Ekim) ilan edilen ateşkese rağmen Azerbaycan’da çatışma bölgesi dışındaki sivil yerleşim alanlarına yönelik olarak devam eden saldırıları tüm evrensel insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına almaktadır.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bugün akşam saatlerinde Berde kentine yönelik saldırısında biri 2 yaşında bir çocuk olmak üzere dört sivil hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz.

Ermenistan’ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan’ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz.

Minsk Grubu Eşbaşkanlarının girişimleriyle bugüne kadar ilan edilen 3 ateşkesin her seferinde Ermenistan tarafından ihlal edilmesine rağmen, bu ihlallere Eşbaşkanlardan herhangi bir tepki gelmemesini de manidar buluyoruz."