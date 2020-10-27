Saldırıya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptı.

Ermenistan'ın, askeri kayıplarını telafi etmek adına insani ateşkesi ihlal edip sivilleri öldürdüğünü belirten Hacıyev, Berde'ye yapılan füzeli saldırıda şu ana kadar 4 sivilin yaşamını yitirdiğini; aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 sivilin ise yaralandığını ifade etti.