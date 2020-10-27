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Ermenistan Berde'de sivilleri vurdu: 4 ölü, 13 yaralı
Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği füzeli saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.
Saldırıya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptı.
Ermenistan'ın, askeri kayıplarını telafi etmek adına insani ateşkesi ihlal edip sivilleri öldürdüğünü belirten Hacıyev, Berde'ye yapılan füzeli saldırıda şu ana kadar 4 sivilin yaşamını yitirdiğini; aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 sivilin ise yaralandığını ifade etti.
Etiketler: Son Dakika Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 18:12
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