Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın, ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedilmişti.

Ateşkes yerel saatle 08.00'de başladı

Buna göre, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan, ABD'nin duyurduğu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani ateşkesin uzun sürmediğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçin kenti istikametinden Laçin'in Safiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ayrıca Ermeni güçlerin Terter kentine ve kente bağlı köylere bombalı saldırı düzenlediği de belirtildi.

Böylece Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen insani amaçlı ateşkesi de bozmuş oldu.

Bakanlık, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam uyduğunu aktardı.

Hacıyev: Ermenistan'ın 'ateşkese uyuyoruz' sözü yalan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan ordusunun 08.04'ten itibaren Terter'e ve köylerine top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hacıyev ayrıca, Ermenistan Başbakanı'nın "ateşkese uyuyoruz" sözünün yalan olduğunu söyledi.

Ermenistan ateşkese daha önce de uymamıştı

Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.

17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.