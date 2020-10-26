Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
New York'ta Trump destekçileriyle karşıtları birbirine girdi
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin New York kentinde Trump destekçileri ile ırkçılık karşıtı gösteri yapan grup karşı karşıya geldi. İki grup arasında kavga çıktı. Polis olaya müdahale ederken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
ABD'nin New York kentinde hareketli dakikalar yaşandı.
Başkan Donald Trump destekçisi bir konvoy, ırkçılık karşıtı gösteri yapan bir gruba ile karşı karşıya geldi. İki grup birbirine girdi.
Irkçılık karşıtı göstericiler, Trump destekçisi konvoydaki bazı arabalara zarar verdi.
[Fotoğraf: Reuters]
Çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
Amerikan polisi, kavgayı ayırmakta güçlük çekti.
Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Donald Trump ABDSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 04:48
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