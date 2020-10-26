ABD'nin New York kentinde hareketli dakikalar yaşandı.

Başkan Donald Trump destekçisi bir konvoy, ırkçılık karşıtı gösteri yapan bir gruba ile karşı karşıya geldi. İki grup birbirine girdi.

Irkçılık karşıtı göstericiler, Trump destekçisi konvoydaki bazı arabalara zarar verdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Amerikan polisi, kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı.